Kocasını bıçakla öldürmüştü! Sözleri dehşete düşürdü: Beni erkeklere pazarlıyordu!

"BİRKAÇ ERKEKLE KONUŞMUŞTU"
Mahkemedeki ifadesinde sanığın, kardeşini aldatması nedeniyle tartışma yaşadıklarını bildiğini kaydeden maktulün kardeşi A.K., "Olayın öncesinde zaten ölen kardeşimle sanık arasında sanığın kardeşimi aldatması nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını biliyorum. Benim telefonumdan da sanık daha öncesinde birkaç erkekle telefonla konuşmuştu. Bu nedenle biliyorum. Ben hatta sanıkla bu nedenle sorun yaşayıp şikâyetçi oldum fakat ağabeyimle sorun yaşamasınlar diye şikâyetimden vazgeçmiştim. Şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.
Maktulün diğer kardeşi D.S. ifadesinde, olaydan 3 hafta önce maktulle konuştuğunu ve kardeşinin aldatma meselesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söylediğini belirterek, "Ben olaydan üç hafta önce kardeşimle telefonla konuştuğumda eşiyle tartıştıklarını, sanığın hamile olduğu çocuğun kendisinden olmadığını, evde kendisi yokken başkalarını eve aldığını, bu nedenle tartıştıklarını söylemişti. Sanıktan şikâyetçiyim" dedi.
AKIL SAĞLIĞI DURUMUNA İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ
Mahkeme heyeti sanığın, duruşmadaki ifadeleri ve daha önce akıl hastalığıyla ilgili evraklar nedeniyle Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kuruluna sevk edilerek, suç tarihi itibariyle cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor alınmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.