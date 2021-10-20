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Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:01 Son Güncelleme: 20.10.2021 12:03

Kocasını bıçaklayarak öldürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde Öznur Efeoğullar (54), tartıştığı kocası 68 yaşındaki Osman Efeoğulları’nı 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Osman Efeoğulları ve eşi Öznur Efeoğulları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Efeoğulları eşini darp etti. Çift arasında çıkan arbedede Osman Efeoğulları bıçakla eşine saldırdı. Gülten Efeoğulları, eşinin yere düşürdüğü bıçağı aldı ve 5 bıçak darbesiyle yaraladı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Osman Efeoğulları, kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra Öznur Efeoğlullar'nı gözaltına aldı. Osman Efeoğulları'nın cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

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Kocasını bıçaklayarak öldürdü
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