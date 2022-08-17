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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Kocasını canlı canlı gömdü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kocasını canlı canlı gömdü
İstanbul Esenler'de trajikomik bir olay yaşandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin bir inşaat alanına kaçak yollarla girdi. Fikriye Şahin, daha sonra kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi.



Bölgeye gelen polislere kadın, kocasını elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söyledi. Olayın tedavi amaçlı olduğunu öğrenen polis olay yerinden ayrılıp çifti evine gönderdi. İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'Birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk, yıllar önce elektrik çekmiş. Bunun için de kendisini toprağa gömmüş elektriği alsın diye. Polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler" dedi.

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Kocasını canlı canlı gömdü
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