Haberler Yaşam Haberleri Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 26.9.2022

Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü

Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kendi tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay, önceki gece Alaşehir ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi K.C. ile eşi Süleyman C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.C, eşine ait ruhsatlı tabanca ile 3 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Süleyman C., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.C. olay sonrası evinde jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: "Bir daha gelmeyeceğim"
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Son dakika: Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: "Kabul edilemez"
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA