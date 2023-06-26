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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Kocasını öldürdü ‘Bilerek yapmadım’ dedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir apartmandan silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.A'yı tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Göazaltına alınan E.A'nın eşi B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli polise verdiği ifadede eşini bilerek vurmadığını, elindeki tabancanın ateş aldığını ileri sürdü.

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Kocasını öldürdü ‘Bilerek yapmadım’ dedi
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