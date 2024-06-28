Kocasını öldürüp polise teslim oldu... “Yatak odasından silahı alıp başına ateş ettim”

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden Remzi ve Fatma Meral çifti arası uzun süredir sorunluydu. İddiaya göre dün sabah saatlerinde ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma Meral yatak odasındaki çekmecede eşine ait olan ruhsatsız tabancayı alıp eşi Remzi Meral'i başından vurdu. Adam kanlar içinde yere yığılırken kadın hızla evden çıkıp karakola gitti. Polise teslim oldu.

POLİS EVDE EŞİNİN CESEDİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri adreste Remzi Meral'in cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

"BENİ İLİŞKİYE ZORLADI ATEŞ ETTİM"

Karakola teslim olan Fatma Meral ise ifadesinde; "Eşimle uzun süredir aramız bozuktu, olay günü beni ilişkiye zorladı. Bende istemeyince tartışma büyüdü. Yatak odasındaki çekmeceden silahı alarak ateş ettim" dediği öne sürüldü. Karakola teslim olan kadının işlemleri sürerken polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.