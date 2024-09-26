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Giriş Tarihi: 27.9.2024

Kocasını, sevgilisine boğdurttu

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Kocasını, sevgilisine boğdurttu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Z. Sezer (38), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Şerafettin Sezer'in (48) hareketsiz yattığını bildirdi. Bu ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve giden sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak öldüğünü belirledi. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, Z. Sezer'in de çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmada Z. Sezer'nin olay günü U.G. ile görüştüğü belirlendi.




Bunun üzerine daha önce aynı fabrikada çalıştıkları tespit edilen U.G. ile Z. Sezer gözaltına alındı. Polisin yaptığı çapraz sorguda Şerafettin Sezer'in yasak aşk cinayetine kurban gittiği belirlendi. İddiaya göre, akşam işten gelen Şerafettin Sezer odada uyurken Z. Sezer, sevgilisi olduğu öne sürülen U.G.'yi eve çağırdı. Burada Şerafettin Sezer, cep telefonu şarj kablosu ile boğularak öldürüldü.
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Kocasını, sevgilisine boğdurttu
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