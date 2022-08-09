Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömen kadın adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı kayıp başvurusunu 4 ay önce raftan indirip çalışma başlattı. Ekip, Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğunu belirledi. Baba ve kızının aile içi cinayete kurban gittiğini tespit eden ekipler, H.T. ile birlikte oğlunun da aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.



Sorgusunda suçunu itiraf eden H.T., kocası A.T.'yi 1997'de av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü söyledi. H.T., bu olaydan 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi zehirleyerek öldürdükten sonra içerisine koyduğu fıçı ile babasının üstüne gömdüğünü ifade etti. Cinayetleri namus nedeniyle işlediğini öne süren H.T.'nin gösterdiği yerde arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında baba ve kızın kemikleri bulundu.



'BABA YEMEK YEDİN Mİ?'

Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye alınırken, yakınları da onlara destek verdi. Şüphelilerden birinin oğlu, "Baba yemek yedin mi?" diye sorarken, bir diğeri de "Anne biz buradayız korkma" diye seslendi.