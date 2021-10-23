Kocasını vuran o kadın konuştu: 2 saniye önce ölümle burun buruna geldim

Tetik çekildi. Ben öldüm derken, boş mermi aşağıya düştü. Zevkten gülüyordu. Balkona içki almaya gitti. Tek istediğim kaçmaktı. Kapıyı kilitlemiş. 2 saniye önce ölümle burun burunaydım. Elimden silahı almaya çalışırken, silah ateş aldı, yaralandı. Ben suçsuzum. O gece kendi canımı korumam gerektiğini düşünüyordum. Ama bu kadar cezaevinde de çektikten sonra keşte o gece beni öldürseydi diyorum. Haksız yere yattım. Beraat istiyorum" dedi.





Geçen eylülde tahliye edilen Gizem Akarsu, "Benim ilk evliliğimden 11 yaşında bir kızım, onun ise ilk evliliğinden iki çocuğu var. Kendi çocuklarıyla görüşmüyordu. Benim de kendi kızımla görüşmemi istemiyordu. O gece olay da bu yüzden çıktı. Bana 'kızını görmeyeceksin' dedi. Boşanma davalarının henüz sonuçlanmadığını belirten genç kadın, "Aramızda 22 yaş vardı. Emekli uzman çavuş. Onu tanıdığımda olgun, kültürlü, iyi bir insan olarak kendini tanıttı. Ama iki yıllık evliliğimizde hep şiddet gördüm." dedi.