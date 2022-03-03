Kocasının anısını memleketinde yaşatacak

Aksoy, evlendikten sonra Gaziantep'te yaşamayan eşinin memleket hasretini gidermek için fırsat buldukça kente gelerek dostlarıyla buluştuğunu belirterek, "Eşim vefat edince anısını burada yaşatmak istedim. Çok mutluyum" dedi.

Gaziantepli Reha Gündüz Aksoy İngiltere'de tekstil mühendisliği okuduktan sonra Besni'li Mediha Özbay ile evlendi. İstanbul'a yerleşen Reha Gündüz Aksoy dostlarını ziyaret etmek için düzenli olarak Gaziantep'e geldi. Reha Aksoy 2016 yılında vefat ettikten sonra Gaziantepli dostları sık sık eşi Mediha Aksoy ile haberleşerek durumuyla ilgilendi. Eşinin anısını yaşatmak için çok sevdiği memleketine bir eser yaptırmak isteyen Mediha Aksoy durumu yakın dostlarıyla paylaştı. Tanıdıklarının bilgilendirmesi üzerine durumdan haberdar olan Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise "Reha beyi tanırdım, çok iyi bir insandı. İyi eğitim almıştı, kendisi gibi iyi yetişmiş çocukların yetişmesi için okul yaptırın" önerisinde bulununca Mediha Aksoy hemen Gaziantep'e gelerek okul yaptırmak istedi.

Eşinin anısına 32 derslikli bir Anadolu Lisesi ve spor salonu yaptırmak için Gaziantep Valiliğinde protokol imzalayan Mediha Aksoy, "Eşim Gaziantep'in köklü ve saygın ailelerinden Hâkim Cemal Aksoy ve Şakire Aksoy'un oğlu idi. Babası Cemal Aksoy, şehirde 40 yıllık hâkimlik yapmıştı. Eşim Gaziantep aşığı bir insandı. Eşim vefat edince de buradaki dostlarımız beni unutmadı. Anısını yaşamak istedim. Can dostumuz Ertuğrul Ahi'den yardım istedim. Kendisinin konuştuğu belediye başkanımız okulun daha güzel olacağını önerdi. Çok duyguluyum, çok mutluyum. Bu vesile ile bu tesislerin Gaziantep'e katkıda bulunmasından dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şehitkâmil ilçesinin Özgürlük Mahallesine yaptırılacak Reha Gündüz Aksoy Anadolu Lisesi ve Spor Salonu için düzenlenen protokol törene Vali Davut Gül, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile hayırsever Mediha Aksoy, kardeşi Kadir Özbay ve aile dostları Ertuğrul Ahi katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül de, "Burada hem cömertlik hem vefa hem de asalet var. Rıdvan Başkanımızdan Allah razı olsun sadece bu projede değil 100. Yılda 100 Hayırsever projesinde de belki 10'dan fazla projeye doğrudan ve dolaylı olarak katkısı oldu. Gaziantep modeli nedir diyorlar. Gaziantep modeli işte budur. Bir hayrı veya hayırseveri kendi kurumunun ötesinde başka bir kuruma yönlendirmek. Herhalde sadece Gaziantep'te karşılaşabileceğimiz bir durum. İnşallah bu iki tesisimizde burayı kullanan çocuklarımızla birlikte vatana millete hayırlı evlatlar yetişir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından hayırsever Mediha Aksoy'a kardeşi Kadir Özbay ve can dostları Ertuğrul Ahi'ye teşekkür belgesi verildi.