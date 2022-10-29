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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Kocasının bağışladığı böbrekle diyalizden kurtuldu

Kocasının bağışladığı böbrekle diyalizden kurtuldu
Siirt'te yaşayan 43 yaşındaki Ceylan Tekek, 25 yıldır aynı yastığa baş koyduğu temizlik işçisi eşinin bağışladığı böbrek sayesinde diyalizden kurtuldu. Ceylan ile İsa Tekek (45) çifti, 25 yıl önce Siirt'te evlendi. Evliliklerin 3. yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ceylan Tekek, 9 yıldır diyaliz ünitesine bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Eşinin durumuna üzülen İsa Tekek, böbrek nakli için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Tahlillerde dokularının uyduğunun belirlenmesi sonucu 29 Ağustos'ta yapılan ameliyatla İsa Tekek'ten alınan böbrek eşine nakledildi. Ceylan Tekek, tedavisinin ardından 4 Eylül'de, eşi de 14 Eylül'de taburcu edildi. Ceylan Tekek, eşinin böbreğiyle hayata tutunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Kocasının bağışladığı böbrekle diyalizden kurtuldu
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