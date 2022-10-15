Haberler Yaşam Haberleri Kocasının cenazesine giderken kazada öldü
Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:41 Son Güncelleme: 15.10.2022 15:05

Kocasının cenazesine giderken kazada öldü

Gaziantep’te kalp krizinden hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışçı'nın (59) cenazesine yetişmek üzere tedavi için bulunduğu Nevşehir'den yakınlarıyla yola çıkan Nurgül Alışçı (53), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kocasının cenazesine giderken kazada öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Nurgül Alışçı, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle 4 gün önce yakınları ile birlikte Nevşehir'e gitti. Nurgül Alışçı, tedavisi için Nevşehir'de bulunurken eşi Mehmet Alışçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Alışçı, cenazeye katılmak için yakınları ile birlikte Nevşehir'den yola çıktı. Nurgül Alışçı'nın kullandığı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa yolunda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışçı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Alışçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Nurgül Alışçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 6 çocuk annesi Alışçı'nın cenazesi, eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasından kahreden görüntüler! "Ben bu acıya dayanamam"
SON DAKİKA Bartın Amasra maden ocağında patlama meydana geldi! 28 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! İçişleri Bakanı Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var
SON DAKİKA: Suriye'de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA! Bartın'da maden ocağından kurtulan işçi konuştu: Göz gözü görmedi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciası ile ilgili yeni açıklama: En ufak mağduriyete izin vermeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocasının cenazesine giderken kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA