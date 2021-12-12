Haberler Yaşam Haberleri Kocasının katlettiği Cahide Can defnedildi, çocuklar yetiştirme yurduna verildi
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:10 Son Güncelleme: 12.12.2021 12:19

Kocasının katlettiği Cahide Can defnedildi, çocuklar yetiştirme yurduna verildi

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kocasının katlettiği Cahide Can defnedildi, çocuklar yetiştirme yurduna verildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kadın ise gözyaşları arasında toprağa verilirken 4 çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi.

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde Sabri Can (32) henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sırasında 4 çocuğunun annesi Cahide Can'ı pompalı tüfekle öldürüp izini kaybettirmişti.

Cinayet zanlısı kocanın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, izine ulaştıkları Sabri Can'ı operasyonuyla ilçeye bağlı Yumurcak Mahallesi yakınlarında suç aleti pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLARI YETİŞTİRME YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu arada otopsisinde vücudunun 6 yerinden yaralandığı tespit edilen Cahide Can, ailesi tarafından morgdan alınarak, kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kocasının katlettiği Cahide Can defnedildi, çocuklar yetiştirme yurduna verildi
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