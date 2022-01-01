Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı, o kadın konuştu: Para ile sustururuz dediler

"BENİM İÇİN 'BUNUN BORCU VAR PARA İLE SUSTURURUZ' DİYORLAR"

Anladı, karşı tarafın kendisine para teklifi yaptığını ifade ederek, "Utanmadan birde para teklif ediyorlar. Ben 26 sene onun ekmeğini yedim. Nasıl kanını koyayım yerde. 'Bunun borcu var para ile sustururuz' diyorlar da kimsesizin kimsesizi Allah var. Beni duyan büyüklerimiz var. Onlar inşallah yardımcı olur. Kim bu dünyada aç kalmış susuz kalmış. Herkese rabbim bir sebep vermiş. Ben buradan cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum o da yardımcı olsun. Müge Anlı'ya sesleniyorum o da yardımcı olsun. Ben onu çok seviyordum" diye konuştu.