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Giriş Tarihi: 4.12.2021 04:57

Kocasının silahını kurcalarken kendini vurdu

İHA
Kocasının silahını kurcalarken kendini vurdu

Adana’da bir kadın, kocasına ait ruhsatlı tabancayla uğraşırken yol ortasında yanlışlıkla kendini omzundan vurdu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.U. (48) kocasıyla birlikte yolda yürüdüğü esnada eşine ait ruhsatlı tabancayı kurcalamaya başladı. Kurcaladığı esnada tabanca bir anda ateş aldı. K.U., tabancanın ateş alması sonucunda omzundan yaralandı. Yaralı kadının eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kocasının silahını kurcalarken kendini vurdu
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