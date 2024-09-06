Koçtaş’tan büyük çekiliş kampanyası

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, başlattığı çekiliş kampanyası ile müşterilerine avantajlı fırsatlar sunuyor. 'Büyük Çekiliş Kampanyası' kapsamında 30 Kasım tarihine kadar Koçtaş mağazalarından, koctas.com.tr'den veya Koçtaş mobil uygulamasından Koçtaş Kart ile alışveriş yapan müşteriler, her 1.000 TL'lik alışverişte 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1 adet Ford Mustang Mach-E, 10 adet Vespa Primavera 125 motosiklet, 10 adet 50 bin TL değerinde Koçtaş hediye kartı ve 10 adet İphone 15 Pro Max 256 fırsatı sunan kampanya, peşin fiyatına 7 taksit ve sınırsız çekiliş imkanıyla Koçtaş Kartlıları bekliyor.

Koçtaş Kart ve Usta Kart ile yapılacak alışverişlerde geçerli olacak ve 3 ay sürecek büyük çekiliş kampanyası, Kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Araba, motosiklet, hediye çeki veya telefon kazanan talihliler Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulacak. Çekiliş ise 19 Aralık'ta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Koçtaş müşterileri, her 1.000 TL alışverişe 1 çekiliş hakkı verilen kampanyaya geçerli tarihler arasında diledikleri kadar katılabilecek.

Detaylar için:

https://www.koctas.com.tr/buyuk-cekilis-kampanyasi

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