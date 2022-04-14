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Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:18 Son Güncelleme: 14.4.2022 14:01

Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar...

İstanbul Siber Polisleri; “Aradaki Adam” yöntemiyle dört milyon liralık vurgun yapan uluslararası bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Aradaki Adam" yöntemiyle uluslararası ticaret yapan şirketlerin mail adreslerini ele geçiren bir çeteyi operasyonla çökertti. 3'ü Nijerya uyruklu 10 çete üyesi yakalandı. İddialara göre çete üyeleri; aralarında ticaret ilişkisi bulunan şirketleri hedef aldı.

Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

Ödeme yapılacak olan şirketlerin mail adreslerini ele geçiren dolandırıcılar, ödeme yapacak şirketlere önce yeni mail adreslerini verdi. Ödeme yapacak olan şirketlerle ödeme yapılacak şirket yetkilileri gibi yazışmalar yapan dolandırıcılar bir süre sonra "Banka hesaplarımız da değişti" diyerek ödeme yapacak olan şirketlere kendi banka hesap numaralarını verdi ve ödemelerin kendi hesaplarına yapılmasını sağladı. Çete üyelerinin dört milyon liralık vurgun yaptıkları saptandı. Uluslararası çetenin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen Nijerya Uyruklu B.B.E.'nin İstanbul Havalimanı'ından yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığı ifade edildi.

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Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar...
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