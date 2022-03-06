İstanbul’un kabusu oldu! Yaş 12 suç kaydı 741 kod adı Gölge!

Onun kod adı Gölge... Suç dünyasında "Gölge" ismiyle tanınıyor. En son gözaltına alındığında 11 yaşındaydı. İstanbul'un neredeyse her ilçesinde bir suç işledi. O, küçük yaşına rağmen azılı bir yankesici... Yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık suçlarından oluşmuş tam 740 suç dosyasında onun adı geçiyor. 740 defa gözaltına alındı.

Namı öylesine ilerledi ki; onun için "Suç sayacı taktırmış" yorumları bile yapıldı. Geçtiğimiz yıl SABAH'ın İstanbul sokaklarında suç işlerken görüntülediği B.G., hukuk dilinde bir Suça Sürüklenen Çocuk... Karakollardaki polisleri dahi bezdiren B.G., suç işlemek için yaya trafiğinin kalabalık olduğu caddeleri, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma durakları ile toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.

Tek başlarına yürüyen ve özellikle sırtlarında çantaları olan vatandaşları takip ederek ustalıkla açtığı çantalardan cüzdanları ve cep telefonlarını çalıyor. Özellikle de "Çocuğu" izlenimi verebilmek için kadınları hedef seçiyor.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDAN DA KAÇTI

İstanbul Polisi tarafından defalarca yakalanan B.G., yaşı gereği cezai sorumluluğu olmadığı ve hukuken yargılanamayacağı için her defasında serbest bırakıldı. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi'ne göre; fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu bulunmuyor. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamıyor veya haklarında ceza davası açılamıyor.

B.G. geçmişte gözaltına alındıktan sonra defalarca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na yerleştirildi. Gözlem altına alındı. Her defasında kaçarak suç dünyasına geri döndü. Çocuk Esirgeme Kurumu'na konuldu fakat yine kaçtı ve suç işlemesinin önüne bir türlü geçilemedi. Ailesi cezaevine olduğu için geçmişte; Tunceli'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bile yerleştirildi.

Oradan da firar ederek yine İstanbul'a döndü. Suç işlemeye devam etti. Şikayetçi olan mağdurlarla birlikte 740 suç dosyasında adı geçen B.G.'nin, polise şikayetçi olmayan mağdurlar da göz önünde bulundurulduğunda binlerce suça karıştığı belirtiliyor.

BEŞ BİN 900 DOLAR VE 87 BİN LİRA ÇALDI

"Gölge" kod adlı B.G. son olarak İstanbul'un Güngören İlçesi'nde gerçekleştirdiği iki farklı olayda 1'i yabancı uyruklu turist olmak üzere iki kişinin çantasından beş bin 900 dolar ve 87 bin lira çaldı. 741. defa gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ve yargı makamları bu defa farklı bir yol izledi.

Yapılan detaylı incelemeler ve tespitlerde B.G.'nin yaşının kimliğine küçük yazıldığı, gerçek yaşının 12'yi aştığı ve bu nedenle yaşının "Cezai Ehliyet" kapsamına girdiği belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanarak ilk defa cezaevine yerleştirildi.





"ÇETELER KULLANIYOR" İDDİASI...

Bir iddiaya göre B.G., yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık suçlarına karışan organize çeteler tarafından suç işlemek üzere kullanılıyor. İddialara göre kendisine suç öğretiliyor ve suç işlettiriliyor. Suçtan elde ettiği paraları ise çetelere teslim ediyor. Bu iddiaların sahibi; B.G.'nin ailesi fakat B.G. geçtiğimiz yıl Nisan ayında ailesi ile birlikte de gözaltına alındı.

2016 yılında "Oğlum çetelerin eline düştü. Onlar zorla suç işlettiriyor" diyerek İstanbul Emniyeti'ne kayıp başvurusu da yapan B.G.'nin annesi S.G.'nin (28) 108 suç dosyası var. B.G.'nin babası S.G.'nin (30) de 58 suç kaydı bulunuyor.

Sadece 12 yıllık yaşamında adeta suç makinesine dönüşen B.G. hakkındaki bir diğer iddia ise 18 yaşından küçük olduğu ve sürekli serbest kaldığı için ailesi tarafından suça sürüklendiği...