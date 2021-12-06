İstanbul Polisi; Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Baskını Narkotim Polisleri yaptı.







Kod adı MET... Narkotimler suçüstü yakaladı! | Video

Kısaca "MET" adı verilen 109,15 gram Metamfetamin maddesi, 1,65 gram Eroin maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin lira nakit para ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddia edilen ve gözaltına alınan İran uyruklu H.M. isimli bir kişi tutuklandı.