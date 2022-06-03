Kod adı MET... Poşet poşet zehirle yakaladılar...

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda M.D., M.I. ve S.A. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 8 kilo 690 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 280 gram kimyasal madde, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 aparat, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen dört cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ile 700 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.