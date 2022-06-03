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Giriş Tarihi: 3.6.2022 12:18 Son Güncelleme: 3.6.2022 12:32

Kod adı MET... Poşet poşet zehirle yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kod adı MET... Poşet poşet zehirle yakaladılar...

İstanbul’da üç kişi; poşetler halinde 8 kilo 690 gram kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu maddeyle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda M.D., M.I. ve S.A. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 8 kilo 690 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 280 gram kimyasal madde, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 aparat, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen dört cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ile 700 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kod adı MET... Poşet poşet zehirle yakaladılar...
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