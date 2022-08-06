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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Köfteciye çöken zabıtaya suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Köfteciye çöken zabıtaya suçüstü
İstanbul Emniyeti, Kadıköy Belediyesi'nde görevli bazı zabıtaların seyyar satıcılardan rüşvet aldığı iddiası üzerine harekete geçti. Fenerbahçe-Slovacko maçının oynadığı 4 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın çevresinde tedbir alan polis ekipleri 'seyyar satıcı' kılığına girdi. Zabıta memurları; 'seyyar satıcı' kılığındaki sivil polislerden rüşvet istedi. Seri numaraları alınmış paraları alan zabıta memurları Uğur A. ve Hasan H., sivil polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

AYNI İSİM YİNE GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan zabıta memurlarından Uğur A.'nın geçtiğimiz mayısta yine Kadıköy Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Son operasyonda gözaltına alınan 2 zabıta tutuklandı.

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Köfteciye çöken zabıtaya suçüstü
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