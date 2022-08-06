Köfteciye çöken zabıtaya suçüstü

İstanbulEmniyeti, Kadıköy Belediyesi'nde görevli bazı zabıtaların seyyar satıcılardan rüşvet aldığı iddiası üzerine harekete geçti. Fenerbahçe-Slovacko maçının oynadığı 4 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın çevresinde tedbir alan polis ekipleri 'seyyar satıcı' kılığına girdi. Zabıta memurları; 'seyyar satıcı' kılığındaki sivil polislerden rüşvet istedi. Seri numaraları alınmış paraları alan zabıta memurları Uğur A. ve Hasan H., sivil polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
AYNI İSİM YİNE GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan zabıta memurlarından Uğur A.'nın geçtiğimiz mayısta yine Kadıköy Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Son operasyonda gözaltına alınan 2 zabıta tutuklandı.