KOGECE’den çirkin saldırıya kınama!

Kocaeli'nde uzun yıllardan bu yana gazetecilik yapan ve hala Ses Kocaeli isimli internet gazetesinin sahibi olan Güngör Arslan, öğle saatlerinde iddialara göre gazete binasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kolundan ve bacaklarından yaralanan Arslan'ın hastanede ve durumu ağır olduğu öğrenilirken, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği yapmış olduğu yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Ses Kocaeli haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde silahlı saldırıya uğramıştır. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil sifalar diliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanmasını temenni ediyoruz"