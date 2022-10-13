Kök hücre bağışı için 7 bin kilometre pedal bastı

Adana'da 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel (44), kök hücre nakli ve organ bağışına dikkati çekmek için çıktığı bisiklet turunu, 7 bin kilometre pedal çevirip 45 şehir dolaşarak tamamladı. Turu oğlunun doğum günü olan 12 Ekim'de tamamlayan Yücel, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerine gittiğini belirterek, "Kök hücre ve organ bağışını anlatmak amacıyla 43 şehir gezdim. Yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirdim. 30 bine yakın insan ile görüştüm. Bunlar içerisinde 20 bine yakın kök hücre donörü kazanımı elde ettik. Yapılan analizlerde umut ediyorum ki eşleşmeler uyumlu donörler çıkacak ve kök hücre nakliyle lösemi hastası çocuklarımız hayata tutunacak" dedi.