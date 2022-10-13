Haberler Yaşam Haberleri Kök hücre bağışı için 7 bin kilometre pedal bastı
Giriş Tarihi: 14.10.2022

Kök hücre bağışı için 7 bin kilometre pedal bastı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kök hücre bağışı için 7 bin kilometre pedal bastı
Adana'da 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel (44), kök hücre nakli ve organ bağışına dikkati çekmek için çıktığı bisiklet turunu, 7 bin kilometre pedal çevirip 45 şehir dolaşarak tamamladı. Turu oğlunun doğum günü olan 12 Ekim'de tamamlayan Yücel, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerine gittiğini belirterek, "Kök hücre ve organ bağışını anlatmak amacıyla 43 şehir gezdim. Yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirdim. 30 bine yakın insan ile görüştüm. Bunlar içerisinde 20 bine yakın kök hücre donörü kazanımı elde ettik. Yapılan analizlerde umut ediyorum ki eşleşmeler uyumlu donörler çıkacak ve kök hücre nakliyle lösemi hastası çocuklarımız hayata tutunacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin duyurdu
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022 || Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
TOKİ 2022 KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
ARKADAŞINA GÖNDER
Kök hücre bağışı için 7 bin kilometre pedal bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA