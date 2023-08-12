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Giriş Tarihi: 13.8.2023

Kök hücre ışık oldu, oğlunu ilk kez gördü

Kök hücre ışık oldu, oğlunu ilk kez gördü
Manisa'daki evinde 2017 yılında tıkanan lavaboyu açmak isteyen İbrahim Kösem (37), kimyasal tozun kaynar suyla temas etmesi sırasında oluşan tepkime sonucu yaralandı. Bir gözünü tamamen yitiren, diğer gözünde de görme yetisi büyük ölçüde kaybolan İbrahim Kösem, babasının gözünden alınan dokunun laboratuvar ortamında geliştirilmesiyle elde edilen kök hücre sayesinde 3 ay önce doğan evladını ilk kez görme şansına erişti. Kösem'e Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda TÜBİTAK desteğiyle kurulan Limbustem şirketi tarafından Oküler Yüzey Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirilen dokuyla limbal kök hücre nakledildi. AA

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Kök hücre ışık oldu, oğlunu ilk kez gördü
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