Kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir'de lösemi teşhisi konduktan sonra hasta odasında aldığı sürpriz evlenme teklifiyle büyük mutluluk yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever, kendi kök hücresinden yapılan kemik iliği naklinden sonra erkek arkadaşıyla nişanlandı. Buca ilçesinde yaşayan Yurtsever'e nisanda yaşadığı sağlık sorunları sonrası başvurduğu hastanede lösemi teşhisi kondu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İMÜ) Medical Point Hastanesi'nde tedavisine başlanan genç kızın refakatçiliğini ise erkek arkadaşı 20 yaşındaki Emre Coşkun üstlendi. Hastane odasında Coşkun'dan gelen sürpriz evlilik teklifi sayesinde büyük mutluluk yaşayan Nehir Yurtsever'e, ağustos ayında kendi kök hücresinden kemik iliği nakledildi. Hastaneden taburcu edildikten sonra Emre Coşkun ile sürpriz bir törenle nişanlanan Yurtsever, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Nehir Yurtsever, hastane odasında dans ederken Coşkun'un kendisine bir anda evlenme teklifi ettiği anı hala unutamadığını ifade etti. Özellikle nişanlısının hastane sürecinde kendisine büyük destek verdiğini anlatan Yurtsever, "Bu süreçte mutlu olmak çok önemli. Ben hiçbir zaman hasta olduğumu düşünmedim. Çünkü hastalığı kabullenmek istemedim. Umudunuzu kesmemeniz gerekiyor. Geleceği dair planlar yapmaya devam etmeniz gerekiyor" dedi. AA