Kök hücre vurgununda profesör ve doçent tutuklandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastalara piyasa değeri 200 lira olan kitleri 100 bin liradan almaya zorlamakla suçlanan, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç. Dr. Tolgahan K. tutuklandı. Firma sahibi Ömer Ç. ile çalışanları Bilge Can.T. ve Yunus Can. İ.'nin daha önce tutuklandığı olayda, tutuklu sayısı 5'e ulaştı.Hastaların CİMER'e yaptığı başvurular sonucu ortaya çıkan vurgunda, iddialara göre Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç. Dr. Tolgahan K., hastalarını Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki İTS Global Medikal ve Sağlık Ürünleri firmasına yönlendirdi. Piyasa değeri sadece 200 TL olan orthokine kök hücre kiti, hastalara 20 bin ila 100 bin lira arasında fiyatlarla satıldı. 56 hastadan alınan paradan, firma hasta başına 6 bin lira alırken, kalan paranın dörtte üçü Prof. Dr. Hüseyin Yener E.'ye, dörtte biri ise Doç. Dr. Tolgahan K.'ya poşetler içinde teslim edildi. İki doktorun kit almayı reddeden hastalara aylarca randevu vermediği öne sürüldü. Firma sahibi Ömer Ç. savcılık ifadesinde yaşananları itiraf etti.