Kök hücre vurgununda yeni gelişme: Savcılık itiraz etti, profesör ve doçent yeniden gözaltında!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan vurgun, kıkırdak ve eklem sorunları yaşayan birçok hastanın kök hücre kitlerinin üniversite hastanesinde piyasa değerinin çok üstünde satıldığını ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı.

Hasta yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kök hücre kitinin satın alınması için doktorlar tarafından yönlendirilen medikal şirket yöneticilerini ve üniversite hastanesinde görevli iki doktoru teknik ve fiziki takibe aldı.

200 LİRADAN ALIP 100 BİN LİRADAN SATMIŞLAR

tÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K.'nin hastaları kök hücre kiti satın almaları için daha önce anlaştıkları Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde faaliyet gösteren İTS Global Medikal Şirketi'ne yönlendirdiklerini belirleyen ekipler, 60'a yakın hastaya kök hücre uygulamasında kullanılan ve piyasa değeri 200 lira olan kitleri, 20 bin ila 100 bin lira arasında sattıklarını belirlediler.

HESAP HAREKETLERİ ELE VERDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Medikal şirket sahibi Ömer Ç'nin, kitlerin satışından kalan binlerce lirayı Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K.'nin hesaplarına aktardığını tespit eden polisler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K. medikal firma sahibi Ömer Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı.

MEDİKAL ŞİRKET SAHİBİ ÖMER Ç.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Firma sahibi Ömer Ç. savcılıktaki ifadesinde, soruşturmaya konu kök hücre kitinin satışına, Doç. Dr. Tolhagan K'nin kendisini yönlendirmesiyle başladığını iddia etti. Sistemin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde anlatan Ömer Ç. yapılan her uygulamadan sonra alınan paranın dörtte üçünün anabilim dalı başkanı Hüseyin Yener E'ye, bir kısmının Doçent Doktur Tolgahan K.'ye aktarıldığını kendisine ise hasta başına sadece 6 bin lira kaldığını söyledi.

TIP FAKÜLTESI ORTAPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN YENER E.

3'Ü TUTUKLANDI

Kök hücre uygulamasından elde edilen paraların, doktorların odalarında çanta ve poşet içinde elden teslim edildiğini aktaran Ömer Ç, kök hücre kitinin satışından elde edilen rakamların çok astronomik olduğunu belirterek, bu kitler için herhangi bir fatura ve makbuz kesmediklerine de ifadesinde yer verdi. Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ç, B.C.T. ve Y.C.İ. dolandırıcılık ve "icbar suretiyle irtikap" suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. Hüseyin .Yener E ile Doç. Dr. Tolgahan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOÇ DR. TOLGAHAN K. EZİNE

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Prof. Dr. Hüseyin .Yener E ile Doç. Dr. Tolgahan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına akşam saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan Prof. Dr. Hüseyin .Yener E ile Doç. Dr. Tolgahan K. akşam saatlerinde Ezine'de gözaltına alındı.