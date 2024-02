Kök hücre vurgununun detaylarına SABAH ulaştı: Profesör ve Doçent tutuklandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E., geçtiğimiz yıl aynı bölümde görevli Doç Dr. Tolgahan K. hastalarına uygulayacakları piyasa değeri 200 TL olan Orthokine kök hücre kitinin temini konusunda firma arayışına girdi.

El sıkıştılar

İki doktor, kök hücre kitinin temini konusunda Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde daha çok sporcu sağlığı ve sporcu yaralanmaları alanında hizmet veren İTS Global Medikal ve Sağlık Ürünleri firmasının sahibi Ömer Ç. ile bağlantıya geçerek, kök hücre kiti temini için el sıkıştı.

Milyonlarca lira iki doktora aktarıldı

İddiaya göre yapılan anlaşmanın hemen ardından kök hücre tedavisi uygulanacak hastalar, iki doktor tarafından İTS Global Medikal ve Sağlık Ürünleri'ne yönlendirildi ve piyasa değeri 200 lira olan kitler, hastalara 20 bin ila 100 bin lira arasında satılmaya başlandı. Yapılan her uygulamadan sonra alınan paralar firma çalışanları Bilge Can T. ve Yunus Can İ. tarafından poşetlere konarak dörtte üçü anabilim dalı başkanı Prof. Dr Hüseyin Yener E'ye, geri kalan tutar Doçent Doktor Tolgahan K'ye odalarında teslim edildi. Firmaya ise hasta başına 6 bin lira ödendi. 56 hasta için doktorlar tarafından İTS firmasına 336 bin lira aktarılırken, geri kalan milyonlarca lira iki doktor arasından paylaşıldı.

Aylarca sıra verilmedi

İddiaya göre firmadan kit almayı kabul etmeyen hastalar ise aylarca mağdur edildi. Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K., İTS Global Şirketi'nden kit almaya yanaşmayan hastalarının tedavi ve operasyon sürelerini uzattı ve aylarca randevu vermedi. Randevu alamayan ve tedavi göremeyen birçok hasta sonunda pes ederek İTS şirketine başvurdu.

Bir yıl sonra ortaya çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan milyonluk vurgun, bir yılın sonunda birçok hastanın kök hücre kitlerinin üniversite hastanesinde piyasa değerinin çok üstünde satıldığını ve aylarca sıra beklediklerini ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

Hasta yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kök hücre kitinin satın alınması için doktorlar tarafından yönlendirilen medikal şirket yöneticilerini ve üniversite hastanesinde görevli iki doktoru teknik ve fiziki takibe aldı.

Hesap hareketleri ele verdi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Medikal şirket sahibi Ömer Ç'nin, kitlerin satışından kalan binlerce lirayı Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K.'nin hesaplarına aktardığını tespit eden polisler operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K. medikal firma sahibi Ömer Ç, firma çalışanları Bilge Can.T. ve Yunus Can. İ. gözaltına alındı.

Her şeyi itiraf etti

Firma sahibi Ömer Ç. savcılıktaki ifadesinde, soruşturmaya konu kök hücre kitinin satışına, Doç. Dr. Tolhagan K'nin kendisini yönlendirmesiyle başladığını iddia etti. Sistemin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde anlatan Ömer Ç. yapılan her uygulamadan sonra alınan paranın dörtte üçünün anabilim dalı başkanı Hüseyin Yener E'ye, bir kısmının Doçent Doktur Tolgahan K'ye aktarıldığını kendisine ise hasta başına sadece 6 bin lira kaldığını söyledi.

5'i tutuklandı

Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen Prof. Dr. Hüseyin Yener E ile Doç. Dr. Tolgahan K, Ömer Ç, Bilge Can T. ve Yunus Can İ. dolandırıcılık ve "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.