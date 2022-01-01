Haberler Yaşam Haberleri Kokain yüklü jetin sahibi tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.1.2022

Kokain yüklü jetin sahibi tutuklandı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Brezilya'da Türk ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden şirketin sahibi Ş.Ö.'nün serbest bırakılmasına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın itirazını yerinde görerek, Ş.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan Ş.Ö. tutuklandı. Daha önce uçağın Türk pilotu V.D. tutuklanmış, 6 şüpheli serbest bırakılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aksaray'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur
Türkiye 2022'ye 'Merhaba' dedi! İşte yeni yıldan renkli görüntüler
Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi: 2022'de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşacağız
Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
Son dakika: Omicron varyantına karşı ne yapılmalı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!
Manisa'daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: 'Yasak aşk!'
ARKADAŞINA GÖNDER
Kokain yüklü jetin sahibi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA