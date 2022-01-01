Kokain yüklü jetin sahibi tutuklandı

Brezilya'da Türk ACM Airlines şirketine ait özel uçakta 1.3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden şirketin sahibi Ş.Ö.'nün serbest bırakılmasına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın itirazını yerinde görerek, Ş.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan Ş.Ö. tutuklandı. Daha önce uçağın Türk pilotu V.D. tutuklanmış, 6 şüpheli serbest bırakılmıştı.