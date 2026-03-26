Kokarca alarmı

Trabzon'da özellikle fındıkta büyük kayıplara yol açan kahverengi kokarcaya karşı 18 ilçede yürütülecek mücadelenin yol haritası belirlendi, binlerce hanede ilaçlama ve tuzak çalışması başlatıldı. Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındıkta büyük kayıplara yol açan kahverengi kokarcaya karşı Trabzon genelinde kapsamlı mücadele planı devreye alındı. 18 ilçeyi kapsayan çalışmalarda sahada uygulanacak stratejiler, alınacak önlemler ve etkinliği artıracak adımlar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

BİNLERCE NOKTADA İLAÇLAMA

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, üreticilerin sürece aktif katılımı hedeflenirken, bakanlık politikaları doğrultusunda biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Zararlının kışlaklardan çıkış süreci öncesinde biyosidal ürünlerin kullanımı hız kazanırken, teknik ekipler tarafından hane hane ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde üreticilere hem mücadele ürünleri temin edildi hem de doğru kullanım konusunda bilgilendirme yapıldı. Tarın ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, bu yıl 35 bin haneye biyosidal ürün dağıtılacağını, yıl sonuna kadar ise 100 bin hanede ilaçlama yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca hava sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı dönemlerde etkili olan "cezbetöldür" yöntemi kapsamında, geçtiğimiz yıl kurulan 16 bin 800 feromon tuzağının yenilenmesi ve yeniden konumlandırılması için arazi çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte 52 bin hanede ilaçlama yapıldığını ifade eden Kaplan, üreticilerin de evlerinde zararlının barınabileceği alanlarda mücadeleyi sürdürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Kaplan, "Mücadelede taviz yok; tarımın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.