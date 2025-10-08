Kokarca evlere dadandı: "Kokarcayla yatıp, kalkıyoruz"

Karadeniz'de tarım alanlarına büyük zarar veren kahverengi kokarca, havaların soğumasıyla birlikte bu kez evlere ve araçlara sığınmaya başladı. Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı köyünde yoğun Cami mahallesinde yoğun görülen kokarcalar, akşamdan sabaha kadar park halindeki araçları ve evleri sardı.

Mahalle sakinlerinden Necati Tanrıver (68), "Ciddi bir kokarca istilası yaşıyoruz. Son bir haftadır her yerde karşımıza çıkıyorlar. Evlerimizin içine araçlarımıza girdiler, sayısız kokarca istilası var. Yetkililer ilaçlama yapıyor.Bizde evlerimizde ilaçlama yapıyoruz. Torunlarım buraya gelmekten korkuyor.Bundan bir an önce kurtulmak.istiyoruz" dedi. Şaziye Tamrıver ise,"Bahçelerimizden kurtaramadığımız kokarca ,evlerimize girdi.Yatmaya korkuyoruz. Onlarla yaşıyoruz"

Kadriye Iskenderoğlu ise, "Bir haftadır kokarca istilasına uğradık.Evlerimiz,balkonlar kokarcayla doldu. Sağolsun Belediyemiz ve Tarım Müdürlüğü ekipleri ilaçlama yapıyor ama gittikçe çoğalıyor.Bu beladan kurtulmak istiyoruz" dedi. Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve bitki sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu "Havalar soğuyunca kokarca kışlamak için özellik çatı alanlarına, evlere, kapalı alanlara girmeye çalışıyor. Evlerde üremiyor, sadece saklanıyor. Bizler Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kokarcayla mücadele kapsamında evlerin dış cephesi, çatı aralıklarını ilaçlıyoruz.Vatandaşlarımız da evlerinin içini ilaçlaması gerekiyor" dedi.