Kökeni 9 milyon yıl öncesine dayanıyor

Binlerce yıl önce And Dağları'nda yetiştirilen patatesin evrimsel geçmişi, yeni bir genetik analizle ortaya çıkarıldı. Euronews'te yer alan habere göre, bilim insanları, 450 kültür patatesi ve 56 yabani türün genomlarını inceledi. Sonuçlara göre patatesin soyu, yaklaşık 9 milyon yıl önce yabani bir domates bitkisiyle benzer bir türün doğal melezlenmesiyle başladı. Bu süreç, yumru oluşumunu mümkün kılarak bitkinin soğuk ortamlarda hayatta kalmasını sağladı. Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nden genom biyoloğu ve bitki ıslahçısı Sanwen Huang, Cell dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı olarak, "Patates, insanlık için en etkileyici temel gıdalardan biri. Benzersiz besin değeri, kültürel yaygınlığı ve mutfaktaki çok yönlülüğüyle diğer mahsullerle kıyaslanamaz" dedi. Huang, bulguların iklim değişikliğine dayanıklı patates türleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini de söyledi.