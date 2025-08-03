Haberler Yaşam Haberleri Kökeni 9 milyon yıl öncesine dayanıyor
Giriş Tarihi: 4.8.2025

Kökeni 9 milyon yıl öncesine dayanıyor

DIŞ HABERLER
Kökeni 9 milyon yıl öncesine dayanıyor
Binlerce yıl önce And Dağları'nda yetiştirilen patatesin evrimsel geçmişi, yeni bir genetik analizle ortaya çıkarıldı. Euronews'te yer alan habere göre, bilim insanları, 450 kültür patatesi ve 56 yabani türün genomlarını inceledi. Sonuçlara göre patatesin soyu, yaklaşık 9 milyon yıl önce yabani bir domates bitkisiyle benzer bir türün doğal melezlenmesiyle başladı. Bu süreç, yumru oluşumunu mümkün kılarak bitkinin soğuk ortamlarda hayatta kalmasını sağladı. Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nden genom biyoloğu ve bitki ıslahçısı Sanwen Huang, Cell dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı olarak, "Patates, insanlık için en etkileyici temel gıdalardan biri. Benzersiz besin değeri, kültürel yaygınlığı ve mutfaktaki çok yönlülüğüyle diğer mahsullerle kıyaslanamaz" dedi. Huang, bulguların iklim değişikliğine dayanıklı patates türleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini de söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kökeni 9 milyon yıl öncesine dayanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz