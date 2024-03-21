Kökten "Bende işletmeciyim sorunlarınızı biliyorum"

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde gezilerini sürdüren Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, belediye meclis adayları ile birlikte Fethiye Devlet Hastanesi civarındaki esnafları ziyaret etti.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Aday Kökten, hem sorunları dinledi hem de projelerini anlattı. İşletmeci olduğu için esnafların sorunlarını yakından bildiğini belirten Kökten, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

"12 AY TURİZM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı açıklamada, "Seçim çalışmalarımız kapsamında, Fethiye Devlet Hastanesi civarındaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Sorunları ve gelecekteki bizden beklentileri üzerine sohbet ettik. Taleplerini dinleyip, projelerimizi anlattık. Onlarla aynı dili konuşuyoruz, problemlerimiz aynı. Çünkü ben de bir işletmeciyim. Göreve seçildiğim takdirde, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Fethiye'de 12 ay turizm imkanı sağlayacağız. Gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyorum" dedi.