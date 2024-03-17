Kökten, çocukların talebini geri çevirmedi

Sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'e video gönderen çocuklar, futbol topu talebinde bulundu. Bunun üzerine temin ettiği topları Çatalarık Mahallesi'nde yaşayan çocuklara götüren Başkan Adayı Kökten, onlarla futbol da oynadı. Çocukların coşkulu tezahüratlar ile karşıladığı Kökten, hem kaleye geçip hem de şut atarak futboldaki yeteneğini de sergiledi.

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde gençlerimiz bana top istedikleri yönünde bir video gönderdiler. Onların çağrısına karşılıksız kalamazdım. Beraber top oynayıp, keyifli bir zaman geçirdik. Bana farklı bir anı yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.