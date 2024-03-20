Kökten: Fethiye için çok güzel projeler hazırladık

Cumhur İtifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte Muğla Makası ve Eresta Alışveriş merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette esnafların yanısıra müşterler ile de sohbet eden Kökten, Fethiye için hazırladıkları projeler ile ilgili bilgi verdi. Günboyu süren ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini de not alan, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten "Ekibim ile birlikte Fethiye için çok güzel projeler hazırladık. Fethiye'nin bir beş yıl daha kaybetme lüksü yok. Fethiye Körfezi'nin halini görüyorsunuz. Körfezin bir an önce temizlenmesi gerekiyor"diye konuştu.

Ziyarette esnaflar ile birlikte vatandaşların otopark sorunu ile ilgili sorularını cevaplayan Kökten "Yapacak olduğumuz katlı otopark ile bu sorunu çözeceğiz. Yeni yapacak olduğumuz belediye hizmet binası ile şehir merkezindeki trafiği rahatlatacağız" diye cevapladı.

Esnaf ziyaretinde yer alan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten için destek istedi.