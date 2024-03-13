Kökten, HAYPET üyeleri ile bir araya geldi

HAYPET Kurucusu ve Yöneticisi Selda Korhan Kaya ile beş gönüllünün katılımı ile gerçekleştirilen programda Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, sokak canlılarına yönelik projelerini anlattı. HAYPET gönüllüleri 5 ana madde konusunda Başkan Adayı Kökten'den söz aldılar. Toplantıya hayvanseverliği ile bilinen Aday Muhammet Kökten'in eşi Selin Kökten'de katıldı.

KORHAN "SELİN HANIMIN ARABASINDA KEDİ VE KÖPEK MAMASI TAŞIMAK SURETİYLE ONLARI BESLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

İmzalanan sözleşmenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten HAYPET Kurucusu ve Yöneticisi Selda Korhan, "Tamamıyla gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Sokak canlılarının ihtiyaçlarını imece usulü ile karşılamaya çalışıyoruz. Geçenlerde sosyal medya sayfamızda sokaktaki canlarımıza hizmet edecek bir belediye başkanı istediğimiz yönünde paylaşım yaptım. Burada parti ve siyaset konuşmuyorum. Böyle bir düşüncem de yok. Sizi çok iyi tanımıyorum fakat eşiniz Selin hanımın bir hayvansever olduğunu, arabasında kedi ve köpek maması taşımak suretiyle onları beslediğini biliyorum. Sokak canlıları için güzel projeler üretilmesini istiyorum. Canlılar bizim her şeyimiz. Tüm maddelerde bulunan isteklerin ilk 3 ay içinde yapılması taahhüdünü imzalı belge ile aldık. Tüm ülkenin örnek alması lazım, bu bence Türkiye'de bir ilktir" dedi.

KÖKTEN "24 SAAT KAMERA KAYDI OLAN SİSTEM KURACAĞIZ"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten açıklamasında, "Önümüzdeki 5 yıl içinde çok güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Bakım evi ruhsatı tamam değil ise bu ruhsatı alacağıma söz veriyorum. Bahane üretmek istemiyorum. Sorunları çözeceğim. Birlikte hareket ederek bu projeyi hayata geçireceğiz. Orada 24 saat kamera kaydı olan sistem kuracağız. Canlılara şiddet uygulanmayacak. Hep beraber uyumlu bir şekilde çalışacağız. Orada olan canlıların rahatlığı için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in hayvan dostları ile bir araya geldiği toplantıya AK Parti Fethiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülhan Boz'da katıldı.