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Giriş Tarihi: 24.3.2024 13:57 Son Güncelleme: 24.3.2024 14:03

Kökten "Pazaryerleri için projemiz hazır"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda partili ile birlikte Çalıca semt pazarını ziyaret etti. Kökten'in pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaretinde AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı olan Turhan Kovancı ve Tugay Öztürk'te eşlik etti.

Erdoğan CANKUŞ
Kökten Pazaryerleri için projemiz hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eski ilçe başkanı Arif Bozyel'in de eşlik ettiği gezide Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, esnaflara hayırlı işler diledi.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Adayı Kökten, hem sorunları dinledi hem de projelerini anlattı. Fethiye'nin birikmiş sorunlarını merkezi hükümetin desteğiyle ortadan kaldıracaklarının sözünü veren Kökten, çözüm önerilerini de anlattı.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin önemine değinen Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye'nin kaybedecek bir 5 yılının daha olmadığının altını çizdi. Kendisine gösterilen ilgi ve teveccühe teşekkür eden Başkan Adayı Kökten, seçimden zaferle ayrılacaklarını belirtti.

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Kökten "Pazaryerleri için projemiz hazır"
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