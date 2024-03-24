Kökten "Pazaryerleri için projemiz hazır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eski ilçe başkanı Arif Bozyel'in de eşlik ettiği gezide Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, esnaflara hayırlı işler diledi.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Adayı Kökten, hem sorunları dinledi hem de projelerini anlattı. Fethiye'nin birikmiş sorunlarını merkezi hükümetin desteğiyle ortadan kaldıracaklarının sözünü veren Kökten, çözüm önerilerini de anlattı.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin önemine değinen Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye'nin kaybedecek bir 5 yılının daha olmadığının altını çizdi. Kendisine gösterilen ilgi ve teveccühe teşekkür eden Başkan Adayı Kökten, seçimden zaferle ayrılacaklarını belirtti.