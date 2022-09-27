Haberler Yaşam Haberleri Kökü kurutuluyor
Giriş Tarihi: 28.9.2022

Kökü kurutuluyor

Kökü kurutuluyor
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 367 kişiyi gözaltına aldı. 54 kilo 5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 uyuşturucu hap, 3'ü kurusıkı toplamda 17 ruhsatsız silah, 7 pompalı tüfek ve 214 mermi ele geçirildi. Firari 12 kişi aranıyor. Şanlıurfa'da hava destekli yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 86 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği Kyra'nın da katıldığı operasyonda 61 adreste yapılan aramada 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök hintkeneviri, 517 Captagon, 36 sentetik ecza, 24 Ecstasy, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

Emir SOMER - Mehmet YILDIRIM/ SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Başkan Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi! Yunan basını son dakika geçti...
Meral Akşener'in 'Açız' tiyatrosunda yeni detaylara SABAH ulaştı!
Emekli promosyon ödemeleri için son 2 gün! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, şartları neler? En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
Son dakika! Mersin'de polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte bombanın bırakılma anı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kökü kurutuluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA