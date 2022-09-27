Kökü kurutuluyor

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 367 kişiyi gözaltına aldı. 54 kilo 5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 uyuşturucu hap, 3'ü kurusıkı toplamda 17 ruhsatsız silah, 7 pompalı tüfek ve 214 mermi ele geçirildi. Firari 12 kişi aranıyor. Şanlıurfa'da hava destekli yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 86 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği Kyra'nın da katıldığı operasyonda 61 adreste yapılan aramada 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök hintkeneviri, 517 Captagon, 36 sentetik ecza, 24 Ecstasy, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.