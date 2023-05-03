Haberler Yaşam Haberleri “Kökünü Kurutma” baskınında 21 gözaltı…
Giriş Tarihi: 3.5.2023 15:38 Son Güncelleme: 3.5.2023 15:41

“Kökünü Kurutma” baskınında 21 gözaltı…

İstanbul’da düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında 21 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. 65 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
“Kökünü Kurutma” baskınında 21 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dört farklı ilçede "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenledi. Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Bayrampaşa ve Sultangazi İlçeleri'nde 21 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 65 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, üç hassas terazi, bir kuru sıkı tabanca, 14 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira nakit para ele geçirildi.

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“Kökünü Kurutma” baskınında 21 gözaltı…
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