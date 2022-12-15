Mersin’de Kökünü Kurutma Operasyonu: 131 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'de yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 137 hedefimiz vardı, bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. Bin 960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı" dedi.
Başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, "131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle ekiplerimizi, koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısına teşekkür ediyoruz. Bu mücadele aralıksız devam etmektedir. Türkiye'nin birçok yerine narko alan projesi uyguluyoruz. Bizim bu konuda ivmemiz inişe geçmektedir. Vatandaşımız evinde rahat uyurken arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında bu operasyonları yaparak onların çocuklarını bu illetten kurtarmak için mücadeleyi yapıyoruz" dedi.
OPERASYONA BİN 960 POLİS KATILDI
Mersin'de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suretiyle gençleri zehirleyen ve "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlı Kökünü Kurutma Operasyonu yapıldı.
Yaklaşık 4 aydır süren çalışmalarda, soruşturma kapsamında 137 şüphelinin Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 135 adrese arama kararı alındı.
Bu kapsamda sabah saatlerinde, Mersin'de 210 ekip, 20 Özel Harekât olmak üzere bin 960 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda, 131 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma süresince toplamda 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 20 bin 219 adet ecstasy, 29 bin 342 adet sentetik ecza, 12 bin 350 adet captagon hap, 5 kilo 863 gram metamfetamin, 3 kilo 437 gram sentetik kannabinoid maddesi, 467 kök kenevir bitkisi, 86 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.