Mersin’de Kökünü Kurutma Operasyonu: 131 gözaltı

Yaklaşık 4 aydır süren çalışmalarda, soruşturma kapsamında 137 şüphelinin Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 135 adrese arama kararı alındı.

Bu kapsamda sabah saatlerinde, Mersin'de 210 ekip, 20 Özel Harekât olmak üzere bin 960 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda, 131 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma süresince toplamda 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 20 bin 219 adet ecstasy, 29 bin 342 adet sentetik ecza, 12 bin 350 adet captagon hap, 5 kilo 863 gram metamfetamin, 3 kilo 437 gram sentetik kannabinoid maddesi, 467 kök kenevir bitkisi, 86 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.