’Kökünü Kurutma’ operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 215 kişiden 34'ünün sorguları emniyette tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 32 kişi tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri ile olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 215 şüpheliden 111'i adliyeye sevk edildi | Video
Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 111 kişi daha adliyeye sevk edilirken, 70'nini emniyetteki sorgusu ise devam ediyor. Savcılığının soruşturması kapsamında, 21 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlar da sürüyor.
Operasyonlarda, 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirildi.