Haberler Yaşam Haberleri ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme: 171 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 13:37

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme: 171 şüpheli tutuklandı!

DHA
‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda flaş gelişme: 171 şüpheli tutuklandı!

Diyarbakır merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171’i tutuklandı. İşte haberin detayları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 21 Haziran'da başlatılan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle çoğu metamfetamin satıcısı olan şüphelilerden oluşan örgüte yönelik hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.
Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Eskişehir, Mardin, Bingöl, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 200 polis görev aldı. 20 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adrese baskın yapıldı.
Baskınlarda, aralarında 2 'Baroniçe'nin de olduğu 264 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 261 kilo 924 gram esrar, 11 kilo 67 gram metamfetamin, 36 gram kokain, 97 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 16 tabanca, 8 tüfek, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütlerine ait örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi. Örgütün, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden kaçak geçişlerle Diyarbakır'a getirip, çevre şehirlerde sokak satıcıları aracılığıyla kadın ve çocukları da kullanarak sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçu'ndan olmak üzere toplam 171 şüpheli tutuklandı, 28'i ise adli kontrolle, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 TL'yi buldu: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli zammı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı hesaplama ile 2022 SSK ve BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA | Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
5 Temmuz sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL arttı? Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme: 171 şüpheli tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA