‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda flaş gelişme: 171 şüpheli tutuklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 21 Haziran'da başlatılan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle çoğu metamfetamin satıcısı olan şüphelilerden oluşan örgüte yönelik hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Eskişehir, Mardin, Bingöl, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 200 polis görev aldı. 20 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda, aralarında 2 'Baroniçe'nin de olduğu 264 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 261 kilo 924 gram esrar, 11 kilo 67 gram metamfetamin, 36 gram kokain, 97 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 16 tabanca, 8 tüfek, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütlerine ait örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi. Örgütün, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden kaçak geçişlerle Diyarbakır'a getirip, çevre şehirlerde sokak satıcıları aracılığıyla kadın ve çocukları da kullanarak sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçu'ndan olmak üzere toplam 171 şüpheli tutuklandı, 28'i ise adli kontrolle, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.