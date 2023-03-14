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Giriş Tarihi: 14.3.2023 13:59

Kökünü kurutma operasyonunun detayları belli oldu: Sipariş Hattı kurmuşlar…

İstanbul’da düzenlenen ve 161 uyuşturucu madde satıcısının gözaltına alındığı “Kökünü Kurutma” operasyonlarında ele geçirilen ticari taksiler İstanbul Emniyeti’ne getirildi. “Sipariş Hattı” kurdukları tespit edilen uyuşturucu madde satıcılarının uyuşturucu maddeleri ticari taksilerle ve motosikletlerle adreslere servis ettiklerinin belirlendiği ifade edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kökünü kurutma operasyonunun detayları belli oldu: Sipariş Hattı kurmuşlar…

İstanbul'da düzenlenen, 161 uyuşturucu madde satıcısının gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu "Kökünü Kurutma" operasyonlarında üç kilo 390 gram Kokain maddesi, bir kilo 19 gram Esrar maddesi ve 93 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca sekiz hassas terazi, bir baskı makinesi, bir çelik yelek, dört ruhsatsız tabanca ve 83 mermi de bulundu. Uyuşturucu madde satıcılarının "Sipariş Hattı" kurduklarının, sattıkları uyuşturucu maddeleri ticari taksilerle ve motosikletlerle adreslere özel olarak servis ettiklerinin belirlendiği ifade edildi. El konulan ticari taksiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Son 16 aylık süre içerisinde İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu baskınlarında 72 kilo 640 gram Kokain maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

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Kökünü kurutma operasyonunun detayları belli oldu: Sipariş Hattı kurmuşlar…
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