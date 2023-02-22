Haberler Yaşam Haberleri Emniyet uyardı: Araç kiralarken tuzağa düşmeyin
Giriş Tarihi: 22.2.2023 15:01 Son Güncelleme: 22.2.2023 15:41

Emniyet uyardı: Araç kiralarken tuzağa düşmeyin

Kolay yoldan para kazanmak için her geçen gün yeni bir yol deneyen ya da bir sistem geliştiren dolandırıcıların, son günlerde hedefi çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda araç kiralamak isteyenler oluyor.

ABBAS ÇAKAR
Emniyet uyardı: Araç kiralarken tuzağa düşmeyin

Para kazanmak için her yolu mübah olarak gören dolandırıcılar, son günlerde geliştirdiği yeni yöntem ile çeşitli sebebler dolayısıyla kiralık araçlara ihtiyaç duyanlar oluyor. Araç kiralamak isteyenleri tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, internet ortamında ve sosyal medya mecralarında araç kirlama başlığı ile sahte ilanlar veriyor. Konu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı vatandaşları "Araç kiralarken tuzağa düşmeyin!" başlığı ile yayınladığı paylaşımlarla uyarıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yetkililer araç kiralayacak olanların, kiralama işlemini yapmadan önce ön araştırma yapmasını ve mutlaka firma yada kişi hakkındaki yorumları kontrol etmesini, araçların vale ile teslim edileceği vaadiyle ön ödeme veya depozito vermemesini, aldatıcı içerikli, aşırı cazip fiyatlı ve avantajlı ilanlara şüphe ile yakalaşılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ilanlarda kurumsal yetkili araç kiralama şirketlerinin taklit edilip edilmediğinin kontrol edilmesi önerisinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Meral Akşener kentsel dönüşüme böyle engel oldu! Görüntüler ortaya çıktı: Vekillerimi gönderiyorum, organize olalım
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
Son dakika | Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
Hopursan da bopursan da
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kâr büyük yardım küçük
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet uyardı: Araç kiralarken tuzağa düşmeyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA