Kolej yetkilisi hakkında karar: 3 yıl 4 ay hapis

İstanbul Kağıthane'deki bir koleje yönlendirilen üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'u (22) başörtülü olması nedeniyle kabul etmeyen kolej yetkilisi Özlem Öztoprak'ın yargılandığı davada karar verildi. Staj için 21 Eylül 2022'de söz konusu koleje başvuran Nezaket Akbulut, okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 10 yıla kadar hapis talep edilmişti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı karar duruşmasında Öztoprak'ın avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Özlem Öztoprak'a "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.