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Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:41 Son Güncelleme: 25.10.2022 11:46

Koleji aratmayan köy okulu! Veliler köy okuluna kayıt için birbiriyle yarışıyor

İzmir’de akademik başarısı ve düzenlediği sosyal etkinliklerle adından söz ettiren Ayaskent köyündeki İrfan Kırdar Ortaokulu kolejleri aratmıyor. Şehir merkezinde yaşayan veliler çocuklarını köy okuluna kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Avrupa kalite etiketi ödüllü okulda, Ayasköy markası ile zeytinyağı, turşu ve reçel üretimi de yapılıyor. Okulun maskotu haline gelen Tarçın, öğrencilerle birlikte derslere giriyor. Bergama 2022 LGS Bergama birincisi İrem Su Şen de köy okulundan çıktı. Öğrencilerin hamur açmayı, kek- pasta yapmayı, ütüyü ve dikişi öğrendiği okulda geri dönüşüm serası ve atıklardan bir kütüphane yapıldı. İspanya, İtalya ve Litvanya’dan gelen 15 öğrenci geçtiğimiz günlerde köy okulunu ziyaret etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Koleji aratmayan köy okulu! Veliler köy okuluna kayıt için birbiriyle yarışıyor

İzmir Bergama'ya bağlı Ayaskent köyündeki Avrupa kalite etiketi ödüllü İrfan Kırdar Ortaokulu'nun akademik başarısı ve sosyal etkinlikleri köye adeta tersine göç yaşatıyor. Şehir merkezinde yaşayan veliler çocuklarını köy okuluna kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. 108 öğrencinin bulunduğu okulda 28 öğrenci kent merkezinden gelerek okula kayıt yaptırdı.

Okulda köpek, balık, muhabbet kuşu ve kedi besleyen öğrenciler ile birlikte derslere giren Tarçın köy okulunun maskotu haline geldi. Erkek öğrenciler kızlarla birlikte hamur açmayı, kek, pasta ve gözleme yapmayı okulda öğreniyor.

Erkekler gömlek ütülerken, düğme dikerken kız öğrencilere taş çıkartıyor. Koleji aratmayan okulun bahçesindeki zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilen yağ Ayasköy markasıyla satılıyor. Zeytinyağı dışında okulun tescilli markası Ayasköy adıyla turşu ve reçel üretimi de yapılıyor.

LGS BİRİNCİSİ KÖY OKULUNDAN ÇIKTI

Bergama 2022 LGS Bergama birincisi İrem Su Şen de köy okulundan çıktı. İrem Su Şen şu anda Buca Fen Lisesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu "Geleceğe Sıfır Atık Bırak" isimli Erasmus Projesi başlattı. Proje kapsamında İspanya, İtalya ve Litvanya'dan 15 Avrupalı öğrenci geçtiğimiz günlerde köy okuluna geldi.

Öğrenciler eski okul sıralarının demirlerinden ve pet şişelerden geri dönüşüm serası oluşturdu. Önümüzdeki günlerde köy okulundaki 15 öğrenci de Avrupa'daki okulları ziyarete gidecek.

KÖY YAŞAM MERKEZİ AÇILDI

Okul Müdürü Murat Mutlu, "Okulda köy yaşam merkezimizi açtık. Köy yaşam merkezi ile amacımız köylerde yaşayan insanların faaliyetlerini arttırmak. Halk eğitim kursları olacak. Meyve kurutma, fotoğrafçılık atölyesi, halk oyunları kursu açacağız" dedi. Ayasköy markasının tescilini aldıklarını anlatan Mutlu, "Turşu, reçel ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Ayrıca kümes yaptırdık. Öğrencilerimiz tavuk bekleyecek. Amaç öğrencileri üretim sürecine katarak değer sağlamak.

Lavanta ve ada çayı ektik. Eski sıralardan, demirlerden, pet şişelerden geri dönüşüm serası oluşturduk. Geri dönüşüm ve sıfır atık konularıyla ilgili öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz. Organik atıklardan biogaz ürettik. Atık kağıtlardan maske yaptık. Okulumuzun müdür yardımcısı Uğur Ural'ın büyük katkısıyla sıfır atık kütüphanesi oluşturduk. Öğrencilerimiz 100 bin cam, 100 bin pet şişe ve 60 bin atık pil toplayarak bu alanda bir rekora imza attı" dedi.

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Koleji aratmayan köy okulu! Veliler köy okuluna kayıt için birbiriyle yarışıyor
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