Haberler Yaşam Haberleri Koliyle sevkiyata suçüstü… 364 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Giriş Tarihi: 15.6.2022 12:30 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:26

Koliyle sevkiyata suçüstü… 364 kilo kaçak tütün ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Koliyle sevkiyata suçüstü… 364 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul’da kaçak tütün ve kaçak sigara sevkiyatı yapan 3 kişi Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Aydınlar Mahallesi'nde bulunan boş bir binaya üç kişinin bir "Koli" bırakarak uzaklaştıklarını tespit etti. S.S., T.S. ve N.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 364 kilogram kaçak tütün, 3 bin 770 adet boş sigara kağıdı, 400 adet sarılı sigara, üç sigara sarma makinesi, bir kompresör ve çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi.

Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan üç kişi adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Koliyle sevkiyata suçüstü… 364 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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