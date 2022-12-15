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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:13 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:13

Köln Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Köln'de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Köln Gezilecek yerler bakımından düşünüldüğünde özellikle mimari açıdan oldukça çok noktaya sahiptir. Almanya’da Berlin’den sonra gezebileceğiniz en önemli şehirdir. Almanya gezisi düzenleyecek olanların rotasına mutlaka eklemesi gereken Köln şehri hakkında “Köln’de gezilecek yerler, ne yapılır ?” gibi pek çok soru merak edilmektedir. Çokça merak edilen bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Köln Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Köln’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Köln'de gezilecek yerler, ne yapılır soruları Almanya gezisi yapacak olan ve rotasına Köln'ü de eklemiş olan gezginler için merak edilen sorulardır. Bu geziyi planlarken düşünülen Köln'e hangi ayda gidlir ve kaç günde gezilir soruları da rota oluşturmak ve gezi zamanını iyi değerlendirmek için sorulması gereken konulardır.

Köln Gezilecek Yerler

Köln'de gezilecek yerler denince aklımıza ilk Kölner Dom Katedrali gelmektedir. Bu katedral Hristiyanlar için Avrupa'nın en önemli hac yerlerinden biridir. Bir başka ziyaret edilecek yer olan Römisch-Germanisches Museum adıyla bildiğimiz müze Roma Uygarlığı hakkında değerli bilgiler barındırmaktadır. Eğer bir hayvanseverseniz dünyanın çeşitli yerlerine özgü 750'den fazla hayvan türü barındırdan Kölner Zoo (Hayvanat Bahçesi)'ni ziyaret etmeden geçmeyin.

Yazın ve Kışın Köln'de Ne Yapılır?

Köln şehri Ren Nehri ile ortadan ikiye bölünmüştür. Köln'de ne yapılır derseniz özellikle yaz aylarında Ren Nehri'nde tekne turu sıcak havalar için iyi bir seçenek olacaktır. Köln kışın Avrupa'nın geneline göre daha sıcak olur fakat yine de biraz kar yağar. Bunun dışında şubat ayında gerçekleşen festivale katılmak isterseniz Köln'e kışın gitmelisiniz.

Köln' de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler

Ren Nehri üzerindeki Hohenzollernbrücke isimli köprü fotoğraf severler için bulunmaz bir eserdir. Görkemli yapısıyla dikkat çeken köprü II. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen bombardımanlardan hasar almadan kurtulan tek köprüdür. Bunun dışında Köln'ün Altstadt denilen bölgesi tarihi çekiciliği ve geleneksel tarzdaki sokaklarıyla fotoğraf çekmek için oldukça idealdir.

Köln Kaç Günde Gezilir?

Köln kaç günde gezilir sorusunu düşündüğümüzde gezilecek yerleri gözden geçirmek iyi olacaktır. Museum Ludwig, Çikolata Müzesi, Köln teleferiği, Kölntriangle denilen panoramik seyir terasını da eklersek Köln'ü 2 günde gezmek mümkündür diyebiliriz.

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Köln Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Köln'de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
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