Haberler Yaşam Haberleri Kolombiyalı hırsızlar tutuklandı: 11 bin 300 km’den gelip hırsızlık yaptılar
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:34 Son Güncelleme: 31.10.2022 10:35

Kolombiyalı hırsızlar tutuklandı: 11 bin 300 km’den gelip hırsızlık yaptılar

İstanbul Şişli'de, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, ve transfer için poşetlenmiş yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri kaçan iki şüpheliyi Artvin Sarp Sınır Kapısından kaçmak üzereyken yakaladı. Yakalanan şüphelilerin kimlikleri ise şaşırttı, Kolombiyalı hırsızların ülkelerinden yaklaşık 11 bin 300 km uzakta soygun yaptıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kolombiyalı hırsızlar tutuklandı: 11 bin 300 km’den gelip hırsızlık yaptılar

Olay, özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.

Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, 88 bin dolar, 27 bin Euro ve 00 bin lira para ile 3 bin 840 sterlinin bulunduğu çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

2 KOLOMBİYALI YAKALANDI

Asayişi Şube Müdürlüğü ekipleri konula ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların; Kolombiya uyruklu Jessica Lorrens G.S.(43) ve Jair A.C.(40) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde Artvin Sarp sınır kapısından çıkış yaparken yakalandı. Şahısların üzerinden; 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 90 TL, 557 Kolombiya parası ele geçirildi.

11 BİN 300 KM YOL GELDİLER

11 bin 300 km uzaktan gelip soygun yapan iki Kolombiyalı hırsız Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kolombiyalı hırsızlar tutuklandı: 11 bin 300 km’den gelip hırsızlık yaptılar
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