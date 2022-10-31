Kolombiyalı hırsızlar tutuklandı: 11 bin 300 km’den gelip hırsızlık yaptılar

Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, 88 bin dolar, 27 bin Euro ve 00 bin lira para ile 3 bin 840 sterlinin bulunduğu çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.