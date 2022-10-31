Kolombiyalı hırsızlar tutuklandı: 11 bin 300 km’den gelip hırsızlık yaptılar

Olay, özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.
Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, 88 bin dolar, 27 bin Euro ve 00 bin lira para ile 3 bin 840 sterlinin bulunduğu çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.
Şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde Artvin Sarp sınır kapısından çıkış yaparken yakalandı. Şahısların üzerinden; 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 90 TL, 557 Kolombiya parası ele geçirildi.
11 BİN 300 KM YOL GELDİLER
11 bin 300 km uzaktan gelip soygun yapan iki Kolombiyalı hırsız Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul’daki banka soygununun görüntüleri ortaya çıktı: Çuvaldaki paraları böyle götürmüş!