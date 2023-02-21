Malatya’da kolon kesildi iddiasına 3 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Malatya'da deprem soruşturmasında yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28 oldu. Hayat Sitesi'nde 17 kişinin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada savcılık yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi kontrolünde karot örneği aldı. Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler Suat S, Furkan.S ve Sait S. gözaltına alındı.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bayram Kırıcı'nın eşi Sultan Kırıcı ve kızı Gülhan Karaaslan, bina enkazı kaldırılırken çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Gülhan Karaaslan, annesinin enkazdan kurtarıldığını ancak binanın altındaki mobilya dükkanının kolonları kestiğini iddia etmiş, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek enkaz bölgesindeki iş yeri sahiplerine tepki göstermişti.