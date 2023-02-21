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Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:26 Son Güncelleme: 21.2.2023 15:44

Malatya'da kolon kesildi iddiasına 3 gözaltı

Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi’nde 17 kişinin ölümü ile ilgili savcılık tarafından yapılan incelemede, işyerinin kolonlarının kesildiği iddiası ile işyeri sahibi Suat S., oğlu Furkan S. ve işyeri çalışanı Sait S. gözaltına alındı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da kolon kesildi iddiasına 3 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Malatya'da deprem soruşturmasında yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28 oldu. Hayat Sitesi'nde 17 kişinin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada savcılık yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi kontrolünde karot örneği aldı. Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler Suat S, Furkan.S ve Sait S. gözaltına alındı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yıkılan binada hayatını kaybeden Bayram Kırıcı'nın eşi Sultan Kırıcı ve kızı Gülhan Karaaslan, bina enkazı kaldırılırken çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Gülhan Karaaslan, annesinin enkazdan kurtarıldığını ancak binanın altındaki mobilya dükkanının kolonları kestiğini iddia etmiş, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek enkaz bölgesindeki iş yeri sahiplerine tepki göstermişti.

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Malatya'da kolon kesildi iddiasına 3 gözaltı
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